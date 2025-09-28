Бивш наш военен министър разкри тежката провокация на Русия

Украйна вече демонстрира способност да поразява цели дълбоко на руска територия, което според бившия министър на отбраната Тодор Тагарев е повратна точка в конфликта. Пред БНТ той очерта картина на

война, която разклаща не само фронта, но и европейската сигурност.

Коментарите му идват на фона на нови провокации с дронове и растящо напрежение в цяла Европа.

Украйна отвръща дълбоко на руска територия

„Украйна показа, че вече може да атакува цели, дълбоко в руска територия, без да разчита на оръжия. В Русия това вече се чувства“, каза Тагарев. По думите му Владимир Путин не се отказва от агресивните си намерения: „Путин не спира. Путин си преследва своите имперски цели и няма да спре да ги преследва. Тръмп вече разбира това“, каза той.

Америка остава във войната

Според Тагарев Съединените щати няма да се изтеглят от ангажимента си към Украйна: „Тръмп няма как да се изтегли от този проблем, войната в Украйна, защото продава оръжия и заради член 5. Америка остава ангажирана с европейската сигурност“, каза той.

„Освен това САЩ обявиха, че ако има разполагане на сили на Коалицията на желаещите при мирно споразумение, САЩ ще окажат логистична поддръжка, ако се наложи. Дори затова САЩ слагат една надценка на оръжията, които продават през европейски страни за Украйна, за да си покрият разходите при една евентуална операция“, допълни Тагарев.

Дронове и европейска тревога

Бившият министър подчерта опасността от последните инциденти. „Определено е провокация на 100%“, каза той за серията полети на разузнавателни дронове.

„Няколко пъти в рамките на седмицата блокиране на няколко летища, а от вчера и полет с разузнавателни дронове над най-голямата датска военна база. Това е провокация 100%. Да, няма твърди доказателства, но датският министър заяви, че това са дронове, които са професионални. Това не са дронове, които можете да си поръчате и да излезете на поляната. Датският премиер каза, че Русия е заплахата за европейската сигурност. Да кажем, че Дания е един от най-големите поддръжници на Украйна“, каза Тагарев.

Той обобщи, че Москва се стреми да влияе на общественото мнение: „Целта ѝ е хората в определени европейски страни да се стреснат и да кажат: „Ама защо даваме всичко на Украйна, а ние как ще се защитим?“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com