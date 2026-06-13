Скрита перла в Южна България. Минералната вода лекува куп заболявания
В последните години интересът към селото расте, което се дължи и на все повечето места за настаняване
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В последните години интересът към селото расте, което се дължи и на все повечето места за настаняване
Разплакващи разкази на възрастните хора, станали жертва на мъченията в къщите на ужасите в с. Ягода. Някои от тях проговориха на кошмара, който са п...
И домът в Говедарци е бил без лиценз
Говори районият прокурор на Стара Загора
Данните бяха изнесени от правосъдния министър Георги Георгиев