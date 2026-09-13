Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Cлaнoтpън връща славата си на балнеокурорт, водата лекува 80 болести
Лятното приключение е за най-добрите ученици, показали отлични резултати на олимпиади, конкурси и състезания
Община Видин изпрати 42 деца на лагер в село Кранево, съобщиха от администрацията. Едноседмичният престой се поема от нейния бюджет, тя плаща и за тр...
Сбъркахме с него, призна още преди 6 години Бойко Борисов От два дни черезвичайна новина обикаля светкавично Видин - на 4 и половина години затвор е...