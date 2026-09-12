Най-лековитият извор у нас възкръсва! Позлатява наш град
Cлaнoтpън връща славата си на балнеокурорт, водата лекува 80 болести
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Cлaнoтpън връща славата си на балнеокурорт, водата лекува 80 болести
Впечатляващ фонтан е най-новата атракция на града
Кърджали. Община Джебел е единствената в Кърджалийско, която има възможност да развиват бизнес с минерални води. Тя получи правото да ги предоставя н...