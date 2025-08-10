Вълшебната вода на Вършец и тайните на едно райско кътче

Първата минерална баня в България взема опита на Баден-Баден

Със специално издание, изпълнено с история, вдъхновение и национална гордост, вестник „Стандарт" отбелязва 33 години журналистика със сърце и кауза.

Тазгодишният празничен брой е още по-ценен – защото празнуваме и 15 години кампания „Чудесата на България", която промени начина, по който говорим и мислим за културното наследство. Колекционерският брой съдържа 40 специални страници за Чудесата. Вижте едно от тях - Вършец.

В подножието на Западна Стара планина, едва на 90 км от столицата, е разположен Вършец - най-старият балнеолечебен курорт в България.

Първите заселници избират мястото за свой град заради лековит минерален извор, а във византийски хроники от VI в.н.е. той е споменат с името Медека (Медикус - лечебен). Заради уникалните лечебни води, това е единственото селище с такова наименование в Римската империя.

По примера на Баден-Баден

Балнеологът с европейско образование д-р Дамян Иванов е човекът, който вижда в градчето потенциал да се превърне в балнеокурорт от европейски тип и през 1910 г. във Вършец отваря врати първата минерална баня в България, изградена по подобие на баните в Баден-Баден. Днес сградата е известна като Старата минерална баня, защото през 1930 година до нея е открита нова, която и днес привлича с лечебната сила на водата си хора с проблеми на опорно-двигателния апарат, дегенеративни ставни заболявания, функционални нарушения на нервната и сърдечно-съдовата система, както и страдащи от диабет, подагра и още много други болежки.

Чешмата с гореща вода

По пътя за двете бани се намира и старата чешма, от която тече минерална вода с температура 37 0С. От 1934 г., когато е изградена, до днес пред нея винаги има хора, които търпеливо чакат да напълнят съдове си с вода за пиене, тъй като е с доказани качества за профилактика при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания.

Паркът, който лекува

Освен с лековитите си води, Вършец е известен и с красивия си парк, който е вторият по големина в България след Борисовата градина в София, а площта му се разпростира върху 800 дка. Паркът се слива със Слънчевата градина, изградена през 1934 г. Наречена е така заради алеите, които са под формата на лъчи, изградени от специален камък, който отразява слънчевата светлина.

Казиното на принц Кирил

В градината през 1922 година е построено Банското казино, което още през 30-те години е електрифицирано. В годините до Втората световна война то привлича богати българи и гости от чужбина, които пристигали най - често по р.Дунав. Принц Кирил също е бил сред редовните му посетители и затова хората и до днес го наричат "Царското казино". В него е кипял изискан светски живот като особено популярни били танците във Виенския салон. През 1938 г. в Казиното е бил проведен един от първите конкурси за красота в България.

Момче - бог бди над курорта

В стара сграда от 30-те години на ХХ век, впечатляваща с уникалната си архитектура, днес се помещава Историческият музей в града. В него се съхраняват находки от тракийско и римско време, представена е богата етнографска сбирка от облекла и елементи от бита на хората от региона. Най-новата история на Вършец като балнеолечебен курорт също намира своето място в музея с богатата си документална колекция и множество архивни снимки. Най-ценният експонат в музея е уникалната бронзова скулптура от II в. пр. Хр. на тракийското момче-бог Телесфор, което днес е символ на града.

Пеещото бижу

Наскоро в града беше открит атрактивен фонтан, който се превърна в новото пеещо водно бижу. Той е съчетание от водно огледало, каскади, мини фонтани и водопади, които пулсират в 24-часов ритъм и приковава погледите със своята елегантност, танцуваща вода и магично осветление.

Проектиран с идеята за движение, хармония и живот, фонтанът не просто краси централния площад , но се превръща в предпочитано място за срещи, разговори, снимки или просто за почивка.

Непосредствено до него започва и обновената алея на чинарите, където всяка крачка е наслада.

Сбъдната мечта

И докато за гостите на града водното бижу е атракция, за жителите на Вършец фонтанът е дълго чакана сбъдната мечта. Още през 2014 г. Община Вършец обявява конкурс за изработване на идеен архитектурен проект за реконструкция и промяна на визията на съществуващия фонтан в центъра на града. Създаден със средства от капиталовата програма на Община Вършец, след години неуморна работа, конкурс и изпитания - днес той вече радва посетителите с красотата си.

В края на месец юни, със специална церемония, кметът на Община Вършец инж. Иван Лазаров официално откри новопостроеният фонтан и ремонтираното площадно пространство около него в центъра на курортния град. Градоначалникът нарече фонтана "шлифован брилянт", който ще краси центъра на Вършец, а местната управа се надява по този начин да помогне на туристическия бизнес за привличане на повече гости в града и общината.





