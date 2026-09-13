Вълшебната вода на Вършец и тайните на едно райско кътче
Впечатляващ фонтан е най-новата атракция на града
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Впечатляващ фонтан е най-новата атракция на града
Вследствие на пожара обаче са изпочупени 20 стъкла на прозорци и е избита врата
Историческият музей в града съхранява рядка плоча с военна диплома
Инициативата е, за да се демонстрира самочувствието на достойни българи
Започнато е разследване
Проходът "Петрохан" е затворен заради паднали камъни на пътя
Те са засечени във Вършец, шофьорът бил криминално проявен
Всички съоръжения отговарят на Европейските изисквания и норми за безопасност.
Туризмът е възможност, от която общините в Северозападна България не се възползват достатъчно, посочи в Монтана министърът на туризма Николина Ангелко...
Градът иска да стане СПА център и място за развлечения През времето на социализма Вършец беше популярно място за всички, които имаха болежки, свързан...
Бащата оставил момчето в колата си и тръгнал да пазарува Полицай от районното управление на МВР във Вършец блъсна на улицата 3-годишно дете, съобщиха...
50-годишен бор падна върху къщата на Петър Милев от село Охрид, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Силен вятър със скорост 72 км в час...
Премиерът Бойко Борисов, спортният министър Красен Кралев и кметът Иван Лазаров прерязаха лентата на модерен спортен комплекс във Вършец. Той е изгра...
Премиерът Бойко Борисов ще открие днес във Вършец нова спортна зала, съобщи "Конкурент". Прерязването на лентата е насрочено за 11.30 ч. Спортната зал...
За куриозна катастрофа в бойния Северозапад съобщи Трибали. 15-годишно момче от Вършец е влетяло във външна тоалетна с колата на брат си. Инцидентът...
В неделя сутринта по време на обход дежурен автопатрул на РУ Вършец е намерил на пътното платно в гр. Вършец трупът на 54-годишния К.И. от същия град,...
Председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов присъства на откриване на обект от пътната мрежа н...
Когато минавам през Вършец, виждам защо трябва да спечелим изборите тук отново -не просто заради победата, а за да продължим започнатото – новите улиц...
В дните на празника на курорта, минералната вода и Балкана Вършец получи „леден" подарък от Европа, съобщи кметът Иван Лазаров. На централната улица „...
В село Долно Озирово, община Вършец, бе осветен новопостроеният храм „Свети Илия", похвали се кметът Ангел Петров. За събитието в селото дойдоха замес...