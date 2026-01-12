Принц Хари с изненадващ ход! Решението

Принц Хари може да се събере с кралското семейство по-рано от очакваното, особено след като постигна пробив в съдебната битка за сигурността си при посещенията си във Великобритания. По-малкият син на крал Чарлз се яви на съдебно изслушване през май миналата година, като неговият адвокат заяви, че животът му е изложен на риск без полицейска охрана.

41-годишният принц първоначално загуби делото за лична защита, финансирана от данъкоплатците, с мотива че вече не е действащ член на кралското семейство. След решението Хари обвини Кралското домакинство, че е оказало влияние върху изхода на делото. През септември той дори е писал до министъра на вътрешните работи, след като по време на неотдавнашно посещение в Лондон случаен човек е успял да се доближи до него на опасно близко разстояние, съобщава The Independent.

Въпросният мъж, за когото е известно, че по-рано е отправял онлайн заплахи, е нарушил "зоната за сигурност" по време на визитата на Хари в детската благотворителна организация "Уелчайлд". Според източници от Двореца Хари и семейството му не са в безопасност на територията на Великобритания без полицейска защита.

Херцогът и съпругата му се оттеглиха от висшите си кралски задължения през януари 2020 г. и в момента живеят в Калифорния. Твърди се, че в последно време двойката преживява и вътрешни сътресения. Джеймс Холт, най-дългогодишният им служител, напусна благотворителната им организация "Арчуел". Освен това те се разделиха и с публицистката си Мередит Мейнс.

