Експерт предупреди! Голям риск в цялата страна

Градушките в България зачестяват и ще продължат да засягат всички региони у нас. За това предупреди изпълнителният директор на Агенцията за борба с градушките инж. Валери Ценов в ефира на предаването "Пресечна точка", като подчерта, че климатичните промени водят до по-чести и по-интензивни опасни явления.

Според специалиста в последните години се наблюдава ясно увеличаване на т.нар. "суперклетки" - (силни гръмотевични бури, съпроводени с интензивен вятър, проливен дъжд и градушка), които са особено трудни за овладяване.”Ако преди са се образували едва 1-2 такива явления за сезон, сега те достигат до 5-6 годишно и могат да преминават през големи части от страната, нанасяйки сериозни щети въпреки усилията за противодействие”, предупреди инж. Ценов.

По думите му агенцията разполага с 8 метеорологични радара, които осигуряват непрекъснато наблюдение на атмосферата и позволяват свръхкраткосрочни прогнози. Чрез тях се следи развитието на облаците в реално време от тяхното формиране до разпадането им. При опасност се подава команда за реакция. Системата покрива около 22 млн. декара, от които 15 млн. са земеделски площи.

По оценки на агенцията стойността на защитената продукция надхвърля 2 млрд. лева, а спасената продукция варира между 140 и 190 млн. лева годишно. Въпреки това недоверието към институцията остава, като Ценов го обяснява с първоначалните впечатления след бедствия и сложността при анализа на реалните щети.

