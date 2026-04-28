Коя кръвна група е с най-голям риск от заболявания

Нови проучвания са открили връзка между състава на кръвта и податливостта към инфекции и стареенето на мозъка. Те са изследвали влиянието на кръвната група и дали това може да се превърне в предимство.

Конвенционалната класификация се основава на системата ABO. Тя определя кръвната група чрез наличието на специфични антигени (протеини и въглехидрати) на повърхността на червените кръвни клетки.

I (O): Без антигени.

II (A): Антиген А е наличен.

III (B): Наличен е B антиген.

IV (AB): И двата антигена са налични.

Съвременната наука възприема много по-широк поглед. Международното дружество по кръвопреливане (ISBT) идентифицира 48 кръвногрупови системи, обхващащи 398 антигена. В клиничната практика обаче се използват предимно системите ABO и Rhesus, тъй като те отчитат всички критични антигени.

Кръвна група и риск от тромбоза

Проучванията показват, че кръвните групи II (A), III (B) и IV (AB) имат по-високи нива на протеин, наречен фактор на фон Вилебранд, циркулиращ в кръвта им. Това увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания. Според проучвания, използващи фенотипа ABO, генетично определените кръвни групи, различни от 0, също са свързани с повишен риск от исхемичен инсулт и венозен тромбоемболизъм, включително инфаркти и инсулти.

Кръвната група има най-голямо влияние върху риска от образуване на кръвни съсиреци. Според Американската сърдечна асоциация, рискът от дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия при хора с кръвна група 0 е с 47-51% по-нисък, отколкото при хора с други кръвни групи.

Връзка с деменция

Кръвната група може да повлияе на мозъка. Проучване, публикувано в списание Neurology, установи, че хората с кръвна група IV (AB) са изложени на по-висок риск от развитие на проблеми с паметта и ученето в зряла възраст. Възможните механизми зад тази връзка не са напълно изяснени.

Кръвна група и гастрит

Голямо генетично проучване и системен преглед, публикувани в списание BMC Cancer, развенчават връзката между кръвната група и честотата на рак на стомаха и гастрит. Авторите установяват, че хората с кръвни групи II (A) и IV (AB) са по-склонни да бъдат заразени с бактерията Helicobacter pylori, която причинява гастрит и увеличава риска от рак на стомаха. Тези открития са в съответствие с по-високата честота на рак на стомаха сред хората с тази кръвна група.

Тежък COVID-19

Генетичният анализ показа, че кръвната група може да е свързана с тежестта на коронавирусната инфекция. Например, хората с кръвна група I (O) са по-малко склонни да бъдат приемани в интензивно отделение с дихателна недостатъчност, докато пациентите с кръвна група II (A) са по-склонни да получат усложнения.

Важно е да се разбере, че кръвната група е само един рисков фактор и далеч не е най-важният. Начинът на живот има много по-голямо влияние върху здравето и за разлика от кръвните антигени, той може да бъде променен, пише zdrave.to.

