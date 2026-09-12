Коя кръвна група е с най-голям риск от заболявания
Нови проучвания са открили връзка между състава на кръвта и податливостта към инфекции и стареенето на мозъка
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Нови проучвания са открили връзка между състава на кръвта и податливостта към инфекции и стареенето на мозъка
15% са с отрицателен Rh, това са потомците на извънземни висши същества
Съдържа по-малко молекули и кръвта не се съсирва
Малък процент от хората я носят
Това е диета на американския лекар Питър Д'Адамо
Европейски хематолози проведоха проучване
Има и интересна връзка с бирата
Хората с нея рядко имат деца
Екип от британски лекари успешно са променяли кръвната група на три донорски бъбрека
Сред 225 556 канадци рискът за диагноза COVID-19 е бил с 12% по-нисък
Стойте повече време на слънце, съветва имунолог
Спазването на диети и следването на последната мода в храненето вече е ежедневие за много хора. Често с идеята да сме слаби, елегантни и да изглеждаме...