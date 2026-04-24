Инж. Иван Чолаков пред СТАНДАРТ: Традицията да инвестираме в България е част от нашата визия

Нашата цел е да превърнем Панагюрище в световно значим център на оптичната индустрия, казва изпълнителният директор на ОПТИКС АД инж. Иван Чолаков

Автор: Ива Пеева

- Инженер Чолаков, годината е знакова – отбелязваме 150 лета от Априлското въстание. Какво означава това за ОПТИКС АД?

- Това е повече от историческа годишнина. Това е напомняне за силата на българския дух, за смелостта да имаш визия и да я отстояваш. Като 100% българска компания, за нас е чест да бъдем част от съвременното продължение на тази традиция – чрез развитие, иновации и отговорност към обществото.

- ОПТИКС АД е позната като високотехнологична компания. Как съчетавате бизнеса с обществената ангажираност?

- За нас те не са отделни неща. ОПТИКС е утвърден производител на оптични, оптикоелектронни и оптикомеханични системи с международно присъствие, но зад всичко това стоят хора, ценности и принадлежност. Вярваме, че успешният бизнес има и обществена мисия – да допринася за развитието на средата, в която съществува. Нашата цел е да превърнем Панагюрище в световно значим център на оптичната индустрия.

- Компанията подкрепя честванията, свързани с годишнината. Разкажете повече.

- Подкрепата ни не е еднократен акт, а дългогодишна традиция. Всяка година ОПТИКС АД сключва дарителски договори в подкрепа на културни и обществени инициативи. Разбира се, за нас е особено важно да подкрепяме честванията, свързани с Априлското въстание, включително инициативите в Панагюрище и Стрелча.

- Защо това е важно за една технологична компания?

- Защото технологиите имат смисъл, когато са създадени от хора с ценности. Нашата дейност е свързана с прецизност, яснота и визия – но също така и с отговорност. Подкрепяйки такива събития, ние инвестираме в паметта, идентичността и самочувствието на обществото.

- Какво послание бихте отправили по повод тази годишнина?

- Че бъдещето се гради върху уважение към миналото. И че българските компании могат да бъдат едновременно модерни, успешни и ангажирани. ОПТИКС АД ще продължи да работи именно в тази посока – с ясна визия напред и със стабилни корени в България.

