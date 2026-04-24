Избягвайте тези 5 грешки, когато купувате кола втора ръка

Покупката на употребяван автомобил винаги е риск. Преглед на стотици обяви, телефонни обаждания до продавачи и накрая визуални проверки, по време на които е лесно да се пренебрегнат определени недостатъци и да се приемат предимствата за даденост. Експертите от "Аутомедия" посочиха грешките, които най-често правим на вторичния пазар и защо някои от тях могат да струват много.

Най-честата грешка е в самата подготовка за покупка. В ерата на широко разпространен достъп до интернет отнема само десетина минути, за да се проверят типичните дефекти на даден модел. Въпреки това, много купувачи все още разчитат на стереотипи или съвети от приятели, които хвалят даден автомобил, само защото сами притежават такъв.

Сляпата вяра, че популярен модел на известна марка гарантира безпроблемна работа, може да се окаже капан. На вторичния пазар няма недостиг на премиум марки или признати популярни производители, които имат неправилно използвани технически решения като двигатели със слаби ремъци или неиздръжливи вериги.

Продажба на здрав автомобил от страх от бъдещи повреди

Интересното е, че покупката на по-нов автомобил рядко е оправдана чисто икономично. Ако трябва да замените определени компоненти в съществуващия си автомобил – дори от по-скъпите, като елементи на окачването, тези разходи обикновено са само част от сумата, която трябва да се добави към по-новия модел.

Ограничаване на търсенето само в района

Търсенето на кола само в радиус от няколко десетки километра от дома е значително ограничение за вашия избор. Разбираемо е, че никой не обича да губи време в дълги пътувания, но пазарът на употребявани автомобили е толкова разнообразен, че цените на идентични копия могат да варират значително в зависимост от региона.

Разширяването на радиуса на търсене до цялата страна ви позволява да сравните съотношението цена-пробег и годината. Няколко часа пътуване, за да получите добре поддържан и по-евтин екземпляр, определено са по-добро решение, отколкото да купувате кола в по-лошо техническо състояние, само защото е по-близо до мястото, където живеете.

Пренебрегване на употребяван автомобил от частни лица

Избягването на оферти от частни собственици в полза на превозни средства от употребявани автомобили или автокъщи е още една грешка. Професионален продавач може перфектно да подготви автомобил за продажба визуално, но често не знае пълната му история.

Когато купуваме кола от частен продавач, често можем по-добре да проверим миналото му, освен това контактът с човек говори много за начина, по който е бил използван автомобилът. Струва си да обърнете внимание на мястото на паркиране на колата или на стила на шофиране на собственика по време на инспекцията.

Гаранция от автокъща. За какво всъщност плащаме?

Думата гаранция може да създаде фалшиво усещане за сигурност. В случай на употребявани автомобили, продавани в употребявани автомобили или в автокъщи за нови автомобили, често това е просто застрахователна полица на външна компания, чиято цена се добавя към крайната цена на автомобила.

Освен това, условията на тези полици могат да бъдат пълни с изключения – често изключват дефекти в двигателя, скоростната кутия или окачването, стига те да са възникнали по време на нормална експлоатация по обществени пътища. Затова, преди да подпишете договора, си струва добре да проверите какво точно покрива застраховката и при какви условия реално ще работи.

