Авто Юнион стана официален вносител в България и на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI 

Eдна от водещите автомобилни групи на българския пазар - Авто Юнион EАД, подписа договор с Hongqi (на български – Хонгчи) за официален вносител на луксозната китайска автомобилна марка в България.

С този ход Авто Юнион, която вече е официален партньор на Dongfeng, Forthing, DFSK, M-Hero и BYD (виж ТУК, ТУК и ТУК), добавя към портфолиото си най-престижния и луксозен китайски автомобилен бранд и затвърждава позицията си на лидер в представителството на водещи китайски автомобилни марки в страната. С влизането на Hongqi, Авто Юнион се утвърждава като най-големия хъб за китайски автомобили в България - една група с общо пет марки, които покриват целия спектър от потребителски профили - от достъпни до флагмански.

Славното минало, силното настояще и заявката за голямо бъдеще

Hongqi (Червено знаме) е собственост на FAW Group и е основана през 1958 г., което я прави най-старата и утвърдена китайска марка за пътнически автомобили. Брандът е официален и национален символ на Китай. Един от моделите на марката - Hongqi L5, е и държавният автомобил, с който се придвижва президентът на Китай (КНР) - Си Дзинпин, включително при посещенията на лидера на КНР в чужбина.

Hongqi предлага както модели с двигатели с вътрешно горене - бензинови, така и електрифицирани (NEVs) такива - напълно електрически и хибридни. През миналата година марката реализира на пазара над 460 хил. броя автомобили - осма поредна година на ръст, а общият брой на клиентите й (с натрупване) достига 2 млн., което я прави лидер в сегмента на луксозните китайски производители. Продажбите на електрически и хибридни модели са ключов двигател за растежа през миналата година, след като през първата половина на 2025 г. компанията регистрира трикратен ръст в NEV сегмента, достигайки рекордни нива. Извън Китай Hongqi е представена на пазарите в над 43 държави.

Историята на марката е повече от любопитна. В началото Hongqi е запазена изключително за държавни функции - предназначена е най-вече за превоз на висши държавни ръководители и чуждестранни дипломати. С времето марката еволюира - от церемониален символ на власт до модерна луксозна линия с ултра-премиум позициониране, напреднали технологии и пазарна привлекателност. Богатата история влияе силно на начина, по който брандът разбира лукса - не като самоцелен такъв и разточителство, а като наследство и съхранени традиции, стремеж към върхови иновации, постижения и най-модерни технологии, в комбинация със силна символика и национална идентичност.

Днес марката се позиционира като символ на „новия лукс“ и се конкурира успешно с европейските премиум марки, залагайки на електрификация и мащабна експанзия. Брандовата концепция на Hongqi залага на „нова благородност“, „нова изисканост“ и „нови усещания“ - дълбока интеграция между китайската традиционна култура, световните постижения на Китай в сферата на технологиите и иновациите, както и на чисто емоционалното преживяване зад волана. Hongqi е пример за успешна комбинация от лукс в пълния смисъл на думата, солидна история и технологична дързост от Китай.

Моделите на Hongqi в България

В България Авто Юнион ще предлага първоначално общо четири модела на марката, всички – с пълна гаранция и официална дилърска мрежа. Ето и конкретните модели:

HONGQI HS3

Компактен SUV с 4х4 задвижване, модерен дизайн и оборудване, което поставя под въпрос всичко останало в своя ценови клас.

Цена: от 30 000 €

HONGQI HS5

Среден SUV с 4х4 – за тези, на които пространството и присъствието на пътя имат значение. Мощност, комфорт и технологии в един безкомпромисен пакет.

Цена: от 35 000 €

HONGQI H6

Представителен седан, комбиниращ класическа елегантност с модерна технологична платформа. За онези, за които пристигането е също толкова важно, колкото пътуването.

Цена: от 30 000 €

HONGQI H9 - Флагманът

H9 е пълноразмерен луксозен седан, олицетворяващ способността на Hongqi да превежда разкош и престиж в съвременен автомобил. Три литра, V6, 4х4 задвижване, 5.14 м дължина. Директен конкурент на най-луксозните европейски марки.

Цена: от 80 000 €

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com