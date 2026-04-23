Посочиха най-добрите тригодишни кросоувъри на пазара

Средната цена на нов автомобил в САЩ е близо 50 000 долара. На този фон тригодишните кросоувъри изглеждат като разумна алтернатива - те вече са преминали етапа на основна амортизация, но в същото време запазват съвременни технологии и високо ниво на безопасност. Според Consumer Reports, именно на тази възраст надеждността на моделите се проявява най-обективно, предава "Аутомедия".

3-годишни кросоувъри с доказана надеждност:

Toyota RAV4

Toyota RAV4 традиционно е сред лидерите по издръжливост. Хибридната версия получава особено високи оценки благодарение на доказаната планетарна задвижваща система и доказаната хибридна система. Моделът предлага просторен багажник, добре обмислена ергономия и високо ниво на стандартни системи за безопасност. Средната цена на тригодишен екземпляр остава забележимо под 50 000 долара, което прави RAV4 една от най-балансираните опции на пазара.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 се цени заради надеждния си атмосферен 2.5 двигател и класическата автоматична трансмисия. За разлика от много конкуренти с CVT, традиционната автоматична кутия предоставя по-предсказуем ресурс. Допълнителен плюс е интериорът на почти премиум ниво. С правилна поддръжка и използване на висококачествено гориво, CX-5 може да служи много години без сериозни инвестиции.

Subaru Forester

Forester постоянно попада в класациите на печеливши, благодарение на комбинацията от задвижване на всички колела и добра видимост. Модерните версии премахнаха старите проблеми с гарнитурата на главата на цилиндъра, а 2,5-литровият боксерен двигател демонстрира приличен ресурс. Единственото, на което трябва да обърнете внимание, е поддръжката на CVT. Редовната смяна на течности помага за удължаване на експлоатационния му живот.

Honda CR-V

Honda CR-V остава един от най-ликвидните кросоувъри на вторичния пазар. Обновените версии използват модифицирани турбо двигатели и хибридни задвижвания. Хибридът се счита за по-издръжлив вариант за дългосрочно притежание. При редовна поддръжка CR-V поддържа висока остатъчна стойност и рядко причинява сериозни проблеми за собственика.

Toyota Corolla Cross

Най-достъпният член на списъка е Corolla Cross. Той е изграден върху доказаната платформа TNGA и използва модели, познати от седана Corolla. Това е прост и надежден вариант без прекомерна технология. Да, нивото на комфорт е по-скромно от това при по-големите модели, но по отношение на издръжливостта Corolla Cross показва отлични характеристики.

