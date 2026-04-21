Механици препоръчаха тези 5 автомобила втора ръка

Покупката на употребяван автомобил винаги е носи рискове. Може да попаднете на кола, която се движи безупречно години наред, но също така може да попаднете на кола, която ще похарчи повече пари, отколкото струва за няколко месеца. Някои автомобили просто са по-устойчиви, когато става въпрос за години и голям пробег, а техните ремонти – ако се случат, не удрят сериозно по бюджета.

Пет коли на старо, които механиците препоръчват:

VW Up – малка кола с отлична стабилност

Up се отличава с качеството на изработка, което не се среща при повечето малки автомобили. Технически идентични са Seat Mii и Skoda Citigo, като под капака има трицилиндрови бензинови двигатели, които при редовна експлоатация могат да изминават много километри без проблеми. Версиите TSI предлагат изненадващо пъргаво поведение за автомобил с такъв размер. За тези, които търсят алтернатива, има и електрически версии – e-Up, Citigo e iV и Mii electric. При покупка на Up си струва да обърнете внимание на състоянието на каросерията около горивния резервоар, който е податлив на ръжда, и да проверите интериора за следи от влага. Много екземпляри са използвани като служебни автомобили или за доставка на храна, което влияе на тяхното състояние.

Opel Corsa E - безпроблемен и евтин за поддръжка

Буквата E в името не означава електрическата версия – Opel използва азбуката, за да обозначи следващите поколения, така че Corsa E е модел, произведен в периода 2014-2019, наследник на поколението D и предшественик на поколението F. Corsa E няма хронични оплаквания. Има слабости в окачването, но при посещение в сервиз разходите за ремонт обикновено са ниски, защото колата е широко разпространена и частите ѝ са налични навсякъде. Препоръчват се версиите с по-богато оборудване, пише "Аутомедия".

Kia Ceed CD - по-добър от употребяван Golf

Volkswagen Golf е търсен, което се отразява на цени – както нови, така и употребявани копия. Третото поколение Kia Ceed, маркирано с CD код и произвеждано от 2018, е един от най-силните конкуренти на Golf, особено на пазара втора ръка. Този модел се отличава с качеството на изработка и надеждността си, а като нов има седемгодишна гаранция от производителя, обхващаща 150 000 км – което никой европейски конкурент не предлага. На вторичния пазар Ceed моделите често са само малко по-евтини от сравнимите Golf, но обикновено са по-добре оборудвани.

VW Passat B8 – идеалният семеен автомобил

Passat е популярен избор за семейства, които търсят просторен автомобил от среден клас, който не струва цяло състояние за поддръжка в продължение на десетилетия. Осмото поколение, произвеждано от 2014, поддържа тази традиция. Дори екземпляри с пробег над 100 000 км си заслужава вниманието, ако са били редовно обслужвани. В този клас автомобилите са технически по-напреднали, така че на всеки няколко години може да се наложи да смените компонентите на предното окачване. Passat може да служи много дълго време и без големи изненади, а допълнително предимство е, че е популярен и добре познат на механиците. При покупка на Passat си струва да се обмисли вариант с ръчна скоростна кутия вместо DSG – трансмисията с двоен съединител може да бъде по-неудобно настроена и носи допълнителни разходи при интензивна градска употреба, свързани с необходимостта от смяна на маслото на всеки 60 000-80 000 км.

Mercedes E-Class W212 – най-добрият седан на пазара

Mercedes E-Class, маркиран със символ W212 и произвежданн между 2009 и 2016, е най-старият модел в този списък. Колата се използва с голям ентусиазъм от таксиметрови шофьори из цяла Европа, така че трябва да се внимава със сервизната история. Това е автомобил за тези, които често изминават дълги разстояния и ценят комфорта на шофиране над всичко. E-клас от поколението W212 се отличава с издръжливостта на компонентите си – а резервните части не винаги струват чак толкова много, колкото очакват мнозина. Въпреки това, има нещо, което трябва да се провери преди покупка – това е гредата на задното шаси (т.нар. "задна шейна"). Дефект в фабричната корозионна защита доведе до появата на ръжда под защитното покритие, която не е видима на пръв поглед. Mercedes замени този елемент безплатно като част от сервизна кампания.

