Казаха тежкия проблем за новия финансов министър

Новият бюджет, който предстои да бъде приет от правителството, трябва да бъде рестриктивен, а новият финансов министър трябва да може да казва думата "не". Това подчерта за Радио Варна финансистът Веселин Моров.

По думите му голяма част от инфлацията е на база потребление, а такъв тип инфлация трябва да бъде борена с мерки. Затягане на разходната част и забавяне темповете на банковото кредитиране са част от промените, които трябва да бъдат предприети, смята Моров.

Почти всеки втори варненец се затруднява да покрие непредвидени разходи, а всеки трети не може да отдели средства за почивка, сочат данни на Териториално статистическо бюро – Североизток. Много семейства във Варна и областта нямат финансова стабилност за пълноценно отглеждане на дете, а над 22 на сто от децата между 1 и 15 години живеят с материални лишения.

Според Моров сивата икономика затруднява точното отчитане на доходите и създава усещане за по-високо потребление от официално декларираното. Невъзможно е да отчетем пълния размер на дейността, която реализират субектите, поясни специалистът.

Финансовото ни поведение трябва да бъде консервативно, а фразеологизмът "Бели пари за черни дни" в момента има по-сериозен елемент на необходимост, посъветва финансистът. В личен план да ограничим по-големите си разходи и да заделим бюджет за бъдещи инвестиции при по-добри условия, каза още Моров. Надявам се тази година политиката на новото правителство да ограничи ефекта на инфлацията и тя да влезе в нормата си, подчерта експертът.

Въпреки че Варна е сред икономически активните градове у нас, развитието ѝ изостава спрямо София и Пловдив. Градът под тепетата дори изпреварва столицата по отношение на динамичното си икономическо развитие, заяви Веселин Моров.

