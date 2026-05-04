Тези къщи до София стигнаха 1 млн.евро!

Село Лозен е на път да се превърне в един от най-престижните райони за живеене около София. Разположено само на 15-20 минути от столицата и сгушено между склоновете на Лозенската планина и Панорамния път към магистрала „Тракия“, за да съчетава природна красота, спокойствие и бърз достъп до града. Именно тази комбинация прави предпочитано място за новата средна и висша класа в столицата.

Предлагат се еднофамилни къщи, редови къщи и многофамилни жилищни сгради, проектирани по модел на световните европейски квартали с контрол на достъпа, богата зеленина и собствена инфраструктура. Паралелно с това на територията на Лозен се появяват и по-компактни затворени комплекси, насочени към семействата, които създават по-голям двор и комфортно пространство за животните.

Имотите в района поскъпват с изключително темпо. Къщите от среден клас вече се предлагат между 200 000 и 300 000 евро, докато луксозните достигат и надминават 700 000 евро

Някои парцели в най-желаните части на Лозен надхвърлят 400 000 евро. Апартаментите в новите блокове остават по-достъпни, но също така усещат осезаем скок на цените, тъй като като търсене значително превишава предлагането.

Сравненията с Бистрица – символът на лукса около София вече не звучат пресилено. Лозен се позиционира като негов „млад конкурент“. Бистрица остава предпочитан дом на бизнесмени, предприемачи и известни личности, но Лозен започва да привлича тази публика – млади семейства, ИТ специалисти, инвеститори и хора, търсещи тишина, природа и висок стандарт.

Паралелът с Панчарево също е логичен.

Докато Панчарево печели с езерото, водните спортове и спокойствието край язовир „Искър“, Лозен компенсира с по-добра транспортна връзка и по-големи свободни терени за развитие

Затова за много купувачи Лозен изглежда като „златната среда“ – достатъчно близо до София, но достатъчно далеч от шума и презастрояването.

Бързото разрастване на населението води и до нови обществени нужди. Увеличава се натискът за изграждане на още училища, детски градини и търговски обекти. Общината вече получава предложения от инвеститори за развитие на нови зони с образователна и спортна инфраструктура. Местното население настоява да се запази автентичният облик на селото, но признава, че развитието е неизбежно.

Така Лозен постепенно се превръща в символ на новата урбанистична карта на София. От тихо подвитошко село той се оформя като нов модерен квартал – място, което съчетава природна хармония, престиж и динамика.

