Невиждани мерки в Египет, туристите роптаят

Eгипетските власти обявиха нови ограничения за работното време на заведения, магазини и търговски обекти, включително молове, поради нарастващите цени на енергията, вследствие на конфликта в Иран. Мярката влиза в сила от днес и ще продължи за един месец, с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.

Заведенията и магазините ще трябва да затварят в 21:00 часа в цялата страна. Това е значително съкращение на работното време, като в централните части на Кайро и туристическите зони много обекти обикновено работят до 01:00 или 02:00 часа през нощта. Също така се предвижда намаляване на уличното осветление и броя на рекламните табла, като част от усилията за пестене на електрическа енергия.

Решението е реакция на рязкото поскъпване на енергийни източници, което се дължи на ескалацията на конфликта в Иран. Египет, който произвежда над 80% от електричеството си от природен газ, е принуден да търси по-скъпи алтернативи, след като Израел прекрати износа на газ към страната. Тези обстоятелства накараха Кайро да предприеме стъпки за ограничаване на енергийното потребление.

Премиерът Мустафа Мадбули поясни, че целта е по-добро разпределение на наличните енергийни ресурси и че ограниченията ще бъдат в сила първоначално за един месец. Срокът може да бъде удължен, в зависимост от ситуацията с доставките на енергийни източници. Изключения ще бъдат направени само за четвъртък и петък вечер, когато заведенията ще могат да работят до 22:00 часа, в съответствие с египетския уикенд.

Мярката предизвика недоволство сред туристите, особено в популярни курорти като Хургада и Шарм ел Шейх, където по-краткото работно време може да повлияе негативно на ваканционното преживяване. Някои туристи изразяват опасения, че това може да нанесе удар на туристическия сектор в Египет.

"Флагман"







Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com