Развръзка! Готвят нов модел за минималната заплата
Не е добра идея държавата да определя МРЗ, когато сме в действаща пазарна икономика, коментира министър Ефремова
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Не е добра идея държавата да определя МРЗ, когато сме в действаща пазарна икономика, коментира министър Ефремова
Всеки втори българин изпитва затруднения, всеки трети не може да си плати сметките
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