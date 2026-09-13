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Бизнес дамата Петя Раева с певеца Джийсън Брад Люис сложиха пожарникарски каски в тон със закачливото афтър парти на конкурса

20 август | 19:55
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Масови партита за 2014-а

Масови партита за 2014-а

Дубай влезе в Гинес Дубай навлезе в 2014-а с най-грандиозното тържество в историята. Новогодишните фойерверки там бяха записани в Книгата на рекордит...

01 януари | 22:45
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