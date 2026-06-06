Казанлък представи своите традиции и икономически потенциал пред делегация от испанския град Хатива

Подготовката за побратимяване между Казанлък и Хатива продължава с активни срещи и разговори, насочени към изграждане на устойчиво партньорство между двете общини.



По време на срещата кметът Галина Стоянова представи пред испанската делегация историята, традициите и развитието на града, като акцентира върху Празника на розата, културното наследство и активния обществен живот. При представянето на новия каталог на Казанлък тя показа и снимка на Паметник Бузлуджа, като разказа подробно за неговата история и съвременната съдба.



В срещата участваха заместник-кметът по културата Сребра Касева и експертът по международни отношения Стела Радованова. Испанската делегация беше представена от заместник-кметовете Чело Луна и Педро Лопес, както и от представители на компанията „Балканика Дистрал“ в Хатива, начело с президента Петър Петров.



Акцент беше поставен и върху икономическия профил на Казанлък – силни индустриални традиции, машиностроене и стабилна заетост, като беше отбелязано, че градът привлича и задържа млади хора чрез добри възможности за професионална реализация.



Двете страни обсъдиха възможности за сътрудничество в културата, образованието, туризма и бизнеса и изразиха готовност за следващи стъпки, включително размяна на меморандуми.



Срещата премина в приятелска и конструктивна атмосфера, с общо разбиране, че побратимяването може да надгради културния обмен с реални икономически и партньорски проекти.





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