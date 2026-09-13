Бузлуджа оживява: „Извънземни“, музика и 3D магия до изгрев
Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности
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Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности
През 2028 г. Omdia очаква доставките да достигнат 139,0 милиона единици.
Виртуалната реалност е начин, по който не малко компании вдигат нивото на своите услуги
Сред първите посетители на инсталацията беше вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова...
Изненадващо за потребителите, Huawei се включи в играта с виртуалната реалност и представи свои очила. Китайците не следват подхода на Oculus Rift, Pl...
Холандска компания създаде първото кино с очила за виртуална реалност, съобщава investor.bg. Киното, което ще помага на потребителите да се принесат в...