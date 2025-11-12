Китайско летище обра овациите

Станаха ясни най-точните авиокомпании в света.

Мексиканската авиокомпания "Аеромехико" (Aeromexico) е най-точната авиокомпания в света, като 91,76 процента от полетите й са пристигнали навреме. При аерогарите начело на класацията е международното летище "Харбин Тайпин", обслужващо Харбин, столицата на североизточната китайска провинция Хейлунцзян, с резултат от 95,74 процента точно пристигащи самолети. Това сочат резултатите за октомври на "Сириъм" (Cirium), водещ световен източник на анализи за авиацията.

За Европа начело по точност са Скандинавските авиолинии (САС - SAS) с 84,43 процента пристигащи навреме полети.

Анализът обхваща над 370 000 полета с 99,8 процента от глобалните авиовръзки.

Данните сочат намаляване с 26 процента на отменените полети в световен мащаб спрямо септември, което отразява по-добрата оперативна стабилност спрямо септември в гражданската авиация, посочва "Бизнесуайър".

Същевременно се наблюдават значителни различния в динамиката по региони.

Азиатско-тихоокеанските превозвачи са начело по точност с намаляване от 43 процента на отменените полети на фона на подобрената ефективност и капацитет на авиокомпаниите в Япония, Южна Корея и Филипините. В този регион се намират и трите летища, които отчитат най-добри резултати през октомври - освен китайското "Харбин" това са още един китайски и тайвански авиовъзел.

В авиацията в Северна Америка през октомври се отчита по-голяма напрежение с увеличаване на отменените полети с 12,6 процента спрямо предходния месец, като секторът бе засегнат от частичното спиране на дейността на правителствените агенции в САЩ, което продължи 41 дни.

