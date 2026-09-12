Всичко за Air France

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Стюардеси на Air France на бунт

Стюардеси на Air France на бунт

Стюардеси на Air France отказват да изпълняват полети до Иран след разпореждане да покриват главите си с шалове при приземяване в Техеран. Полетите м...

03 април | 15:24
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Стачка на пилотите от Air France

Стачка на пилотите от Air France

Париж. Половината полети на френския авиопревозвач "Ер Франс" (Air France) вероятно ще бъдат анулирани от понеделник заради стачка на пилотите, освен...

14 септември | 15:55
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