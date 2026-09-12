Обрат в самолета. Край на най-омразното място
Средната седалка става нещо много полезно
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Средната седалка става нещо много полезно
Това е заради конфликта между САЩ и Иран
Ще бъдат засегнати пътниците от два планирани полета Авиокомпания Air France отменя полетите си до и от летище София за днес 27.07, сряда, съобщиха о...
Авиокомпания Air France („Еър Франс") отменя полетите си до и от летище София и в днес, 12 юни, съобщават от софийския авиопорт. Няма да бъдат осъщес...
Заради продължаващите стачки във Франция, Air France отмени днешните си полети до и от летище София. Няма да се осъществи полетът от Париж с планиран...
Стюардеси на Air France отказват да изпълняват полети до Иран след разпореждане да покриват главите си с шалове при приземяване в Техеран. Полетите м...
Париж. Половината полети на френския авиопревозвач "Ер Франс" (Air France) вероятно ще бъдат анулирани от понеделник заради стачка на пилотите, освен...