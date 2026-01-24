"Еър Франс" спря полетите до Дубай: пази пасажерите

Френската национална авиокомпания "Еър Франс" временно преустанови всички свои полети до Дубай в Обединените арабски емирства. Решението идва в момент на критично напрежение в Близкия изток и страхове от директен военен сблъсък, съобщиха от пресцентъра на компанията в изявление до "Франс прес".

"Заради настоящата ситуация в Близкия изток, авиокомпанията реши временно да отмени полетите до Дубай", се посочва в официалното съобщение. От превозвача подчертават, че постоянно наблюдават геополитическата обстановка, за да гарантират безопасността на своите екипажи и пътници.

Решението вече доведе до отмяната на два полета от Париж до Дубай в петък, което автоматично блокира и обратните линии, планирани за 24 януари 2026 година. Този ход оставя хиляди пътници блокирани в един от най-големите авиационни хъбове в света, докато "Еър Франс" следи ситуацията в реално време, без да дава конкретен срок за възстановяване на разписанието.

Дипломатическото напрежение достигна точка на кипене, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че морска "армада" е на път към региона. Въпреки че Вашингтон твърди, че се стреми да избегне военна намеса, иранските власти предупредиха, че ще отговорят с "тотална война" на всеки опит за атака.

"Нашата армия е готова за най-лошия сценарий", заяви високопоставен ирански представител, цитиран от "Ройтерс". Според Техеран всяка форма на удар – дори и "хирургическа" интервенция – ще предизвика възможно най-твърдия отговор от страна на Ислямската република.

Спирането на полетите от "Еър Франс" е ясен сигнал за мащаба на рисковете за гражданската авиация, като се очаква и други европейски превозвачи като "КЛМ" и "Луфтханза" да последват примера или да променят маршрутите си, за да избегнат иранското въздушно пространство.

