Пет лъвчета от застрашен вид се родиха в британски зоопарк
Малките растат под грижите на майка си Уака в зоопарк "Уипснейд"
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Малките растат под грижите на майка си Уака в зоопарк "Уипснейд"
Тя е била конфискувана от гранични служители на летище в Лондон
В момента в зоопарковете по света се отглеждат едва 700 подобни
Стара Загора. Египетските лешояди в спасителния център за диви животни в Града на липите скоро ще бъдат преместени в специална клетка, изградена с фин...