Всички говорят за: Шарлийз Терон и интригуващата й прозрачна пола
Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
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Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
Когато Хубавата Елена е Лупита Нионго
Актрисата превърна къщата си в истински оазис след 3 години чакане
Лупита Нионго беше обявена за звездата с най-хубаво тяло за 2014 г. от читателите на списание "Фитнес". Тейлър Суифт също е в класацията, а нейното п...