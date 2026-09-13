Как да нарежете диня, без да омацате кухнята? Трик, за който малцина знаят
Кухненският метод работи също при домати, печено месо и други сочни продукти
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Кухненският метод работи също при домати, печено месо и други сочни продукти
По думите на прокурор до нападението се е стигнало заради битов конфликт
Участничка в акцията се изказа
8 милиона са новите банкноти в обращение само за три месеца
От ЦГМ са отказали коментар по ситуацията преди да се заплати скобата
При опит да се разреже, материалът изпраща вълни, които разрушават остриетата на използвания трион или нож.
Петима жители от Раднево се оплакали в Районното полицейско управление в миньорското градче, че между 5 и 6 юли неизвестен извършител е пробол неколк...
Започна рязането за скрап на малките блокове в АЕЦ „Козлодуй". Демонтажът е поверен на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци", съобщава бТВ....
Благоевград. Все повече тютюнджии от Неврокопския край нарушават закона заради забавената изкупна кампания и ниската цена на тютюна. Затова те нарязва...
Плевен. Бивши военни и техните семейства протестират в Плевен срещу предстояща сеч на дърво, засадено преди Първата световна война. Топола с обико...