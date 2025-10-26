Спорт

Европа ръкопляска на поляк, а забрави шампиона от България

Божидар Саръбоюков отново бе подминат от журито, въпреки че изгради най-силния сезон в кариерата си

Снимка: АП/БТА
26 окт 25 | 7:43
788
Иван Ангелов

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков бе пренебрегнат за престижната награда „Изгряваща звезда“ на Европейската атлетика, въпреки поредицата си от впечатляващи успехи през сезона. Признанието отиде при поляка Хуберт Трошчанка, а българинът остана само подгласник – класация, която трудно може да бъде обяснена с обективни спортни аргументи.

Българинът, който скача по-далече от очакванията

Саръбоюков имаше една от най-силните години в кариерата си. Той стана европейски шампион на скок дължина в зала в Апелдоорн, спечели сребро на Европейското първенство за младежи под 23 години в Берген и се класира пети на Световното първенство за мъже и жени в Токио – резултати, които безспорно го нареждат сред елита на континента. Българският състезател не просто се състезаваше наравно с имената от „големите“ атлетически държави – той ги побеждаваше, често с впечатляващи резултати и постоянство, което рядко се среща при спортист на неговата възраст.

И все пак, когато дойде време за признание, това се оказа недостатъчно.

Полският рекордьор, който спечели сърцата на журито

Наградата „Изгряваща звезда“ за 2024 г. отиде при Хуберт Трошчанка – 20-годишен десетобоец от Полша, който стана европейски шампион при юношите в Тампере и постави световен рекорд за възрастовата си група. Несъмнено постижение, което заслужава внимание, но дали е по-впечатляващо от медалите на Саръбоюков при мъжете? Именно това поставя под съмнение логиката на избора.

В света на спорта рекордът винаги звучи ефектно, но в случая той е в юношеска категория – докато българинът вече се състезава сред най-добрите на планетата и заема позиции, каквито родната атлетика не е виждала от години. Въпреки това гласовете на експерти и фенове се оказаха наклонени в полза на поляка.

Подцененият талант на малките държави

Тази история не е само спортна – тя е и симптоматична. За пореден път България е на крачка от признанието, но остава в сянката на по-големите спортни нации. Подобни случаи не са изключение в европейската атлетика, където името и държавата често тежат не по-малко от сантиметрите и секундите.

Италианецът Матео Сиоли, който също бе сред номинираните, спечели европейската титла на скок височина при младежите под 23 години, бронз в зала и осмо място на Световното първенство – постижения, които обективно са по-скромни от тези на българина, но достатъчни за почетната тройка.

А Саръбоюков? Той отново показа класа и хладнокръвие, но остана втори – не защото не беше най-добър, а защото идва от страна, която рядко получава шанс да диктува тона на големите европейски форуми.

Големите имена и малките справедливости

На церемонията в Батуми наградите „Атлет и Атлетка на Европа“ очаквано отидоха при мегазвездите Арманд Дуплантис и Фемке Бол, които доминират световната сцена и вече по три пъти печелят това признание. При жените сред отличените бяха Одри Веро от Швейцария и испанката Мария Перес, а президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов не пропусна да поздрави всички номинирани, наричайки ги „герои на една фантастична година“.

Думи, които звучат красиво, но не утешават, когато български шампион с европейска титла остава без награда за „изгряваща звезда“. За Саръбоюков това вероятно е само началото, но за нас остава въпросът – кога най-сетне талантът ще тежи повече от адреса на паспорта?

Автор Иван Ангелов

