Гюров обясни как ще помага срещу скъпотията с по 20 евро (ВИДЕО)
Държавата компенсира скока на цените, но мярката вече разделя мненията
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Държавата компенсира скока на цените, но мярката вече разделя мненията
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Няма ябълки, круши, сливи и мед. Голям проблем и с гроздето
Това стана след като СЗО се обяви против ограничаване на пътуванията и търговията заради коронавируса