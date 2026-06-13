Клиентите под напрежение! Иде ли край на промоциите в магазините
Конкуренцията е доста голяма в търговията на дребно, твърдят от Сдружението за модерна търговия
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Конкуренцията е доста голяма в търговията на дребно, твърдят от Сдружението за модерна търговия
Според някои няма съмнение, че със закона за веригите на доставки ще се защитят интересите на производители и потребители