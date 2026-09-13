Откриха гигантско златно находище, което може да пренареди света
В отделни кристали на пирита учените измериха съдържание на благородния метал до 1,9 процента
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В отделни кристали на пирита учените измериха съдържание на благородния метал до 1,9 процента
Позицията на България ще бъде обсъдена от кабинета на фона на заявените резерви на премиера Румен Радев
България е подготвена за евентуални енергийни сътресения, заяви Трайчо Трайков
Лоша новина от Фатих Бирол
Борсите очакват проточване на конфликта в Близкия изток
Мачът със Саутхямптън е от 22,00 часа на Анфийлд
Те шантажират и опитват да натискат правителството с несъществуваща опасност
Проучване сочи, че "значителна част" от централните банки са обезпокоени
Опасност за валутния борд няма, защото БНБ има рекордни валутни резерви
Дефицитът нарастна значително, посочи бившият финансов министър
Трябваше да се направи спешна актуализация, коментира бившият финансов министър
Заради санкциите на Запада, Руската централна банка е купила 8,8 млн. тройунции през миналата година, като измества Китай
София. Резервни легла ще има в местата за настаняване на бежанци у нас. Това стана ясно от думите на вътрешния министър Цветлин Йовчев след заседаниет...
Пловдив. Брожение сред скъпоплатените играчи на "Ботев", които се очертава да са резерви, се надига в лагера на "канарите". Те тренират без обичайното...
София. Министерският съвет прие постановление за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавните предприятия и еднолични...
София. Междуведомствената комисия, свикана за преодоляване на последствията от земетресението през май месец миналата година в Перник, ще преразгледа...
Има резерви в мините, твърди министър Василев