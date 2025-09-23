Арне Слот пуска резервите на Ливърпул за Карабао къп

Ливърпул посреща Саутхемптън тази вечер от 22:00 часа на "Анфийлд" в двубой от третия кръг на Купата на Лигата.

Това е първият етап от турнира, в който се включват отборите, участващи в европейските клубни турнири, а очакванията са мениджърът Арне Слот да даде шанс на футболистите с по-малко игрово време от старта на сезона.

Формата на мърсисайдци е впечатляваща - пет поредни победи, включително успех над Евертън с 2:1 в дербито на града и драматичен триумф с 3:2 срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига миналата седмица.

Саутхемптън, който е сред претендентите за завръщане във Висшата лига, не показва стабилност. "Светците" загубиха с 1:3 от Хъл Сити в Чемпиъншип и в момента са на 19-о място в класирането.

Историята на директните мачове също накланя везните към Ливърпул. Последният им сблъсък на "Анфийлд" в Премиър лийг завърши 3:1 за домакините. В края на 2024 г. двата тима се срещнаха два пъти - "червените" спечелиха с 2:1 за Купата на Лигата на "Сейнт Мерис", а малко по-късно надделяха и с 3:2 в шампионата.

