Край! Ето кога свършва самолетното гориво в Европа

Европа разполага с около шест седмици авиационно гориво. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол заяви пред Associated Press.

Изказването на Бирол потвърждава по-ранни предупреждения на ръководител на авиокомпания, който по-рано този месец заяви, че цените на билетите може да се повишат, ако прекъсванията в доставките на гориво продължат заради конфликта в Близкия изток.

Някои авиокомпании вече реагират на нарастващите разходи. KLM обяви, че отменя 160 полета заради по-високите цени на керосина и ще пренасочи засегнатите пътници към следващи възможни полети. Част от дългите маршрути вече имат допълнителни такси за гориво.

EasyJet също отчита сериозен натиск върху сектора. Само през последния месец компанията е понесла загуби от около 25 млн. паунда заради по-скъпото гориво и предупреждава за несигурност около цените и търсенето в близко бъдеще, информира Sky News, предава България Он Еър.

Резервациите за текущото тримесечие са с 2% по-ниски спрямо миналата година, а акциите ѝ паднаха с до 9%. Компанията вече очаква загуби преди данъци до 560 млн. паунда за шестмесечието до края на март.

От EasyJet заявяват, че ценовата им политика остава конкурентна, но търсенето през пиковия летен сезон ще зависи от развитието на конфликта през следващите седмици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com