Рокада в парламента. 9 нови депутати

9 нови депутати се положиха клетва в Народното събрание. Те влизат на мястото на избраните депутати от листите на „Прогресива България“, които влязоха в правителството с премиер Румен Радев.

На мястото на Румен Радев в парламента влиза Александра Ангелакова.

Васка Александрова Милушева заема мястото на вицепремиера Гълъб Донев.

Момчил Бончев Петров влиза в парламента след освобождаване на мястото от вицепремиера Александър Пулев.

Емине Фикри Гюлестан влиза на мястото на министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Тефик Ахмедов Парафитов сяда на стола на Димитър Стоянов, избран за министър на отбраната.

Стела Николаева Илиева влиза като депутат на мястото на министър Иван Шишков.

Георги Валериев Кунчев става депутат след избирането за министър на Росица Карамфилова-Благова.

Юлиян Георгиев Димитров заема мястото на министър Илин Димитров.

Мирена Николаева Гуглева-Иванова стана депутат от листата на партията в Ямбол.

Председателят на парламента Михаела Доцова изчете решенията на ЦИК за всеки един от новите депутати.

След това те положиха клетва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com