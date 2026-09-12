"Приказки и танци за един и два рояла" концерт с Людмил Ангелов и Симеон Гошев
4 юни, 19:00 ч., зала „България“
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4 юни, 19:00 ч., зала „България“
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