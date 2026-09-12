На 91 години и на своето 18-о световно: Легендарен журналист още пише историята на футбола
Най-силният спомен е тежкото поражение на Аржентина с 1:6 от Чехословакия в Швеция през 1958-а
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Най-силният спомен е тежкото поражение на Аржентина с 1:6 от Чехословакия в Швеция през 1958-а
Аутопсията показа, че сърцето на футболиста е било около два пъти по-голямо от обичайното
За първи път бяха обявени резултатите от аутопсията
Наградата се появи на търг във френската аукционна къща „Aguttes“
Изслушването за смъртта на аржентинеца се проведе на 6 март
Легендарният аржентинец почина на 61-годишна възраст на 25 ноември 2020
Кой е най-добрият на всички времена
Футболистите на Лионел Скалони победиха Франция на финала след дузпи
Меси стана играчът с най-много мачове за националния си отбор
Крис Сътън коментира сагата с Кристиано на Мондиал 2022
Те обаче заемат второто място зад Габриел Батистута
Бившият аржентински футболист почина на 60-годишна възраст след претърпяна мозъчна операция
Липсата на Лео Меси от списъка за "Златната топка" показва, че не са достатъчно наясно със случващото се, каза Камата
Нападателят посвети успеха на Копа Америка на легендарния си сънародник, който почина през 2020
Всичките посочени от разследването са медицински лица и критиките към тях са, че нарочно не са полагали необходимите грижи за пациента
Документален филм разкрива двойнствената личност на футболния гений
Началната цена на колата е 200 бона
Във видеоклип, записан няколко дни преди смъртта му, Диего се обръща към лекуващия си лекар Леополдо Лука
Той бе велик шампион, но много крехък човек, каза Светият отец
Момичето обясни невъзможността да общува с известния си родител.