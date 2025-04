Иванка Тръмп впечатли с бойни умения /ВИДЕО/

Не се закачайте Иванка Тръмп! 43-годишната дъщеря на американския президент демонстрира впечатляващи умения в бойните изкуства, публикувайки видео от тренировка в социалните мрежи в петък.

На кадрите Тръмп практикува жиу-джицу на синьо татами във видео, споделено от братята Валенте – трио, включващо Хоаким Валенте, настоящият партньор на Жизел Бюндхен, които са съсобственици на студио за бойни изкуства.

Във видеоклипа дъщерята на Доналд Тръмп е облечена в бяло ги и има син колан, което показва, че е достигнала значително ниво в обучението си, тъй като обикновено са необходими поне две години последователни тренировки.

„Жиу-джицу е нещо повече от бойно изкуство“, пишат братята Валенте в описанието към видеото. „Вкоренено в древни традиции и усъвършенствано през поколенията, то предлага път към физическа увереност, умствена яснота и емоционален баланс.“

