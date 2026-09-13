ЕК удари звучен шамар на България
Комисията откри наказателни процедури срещу редица държави
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Комисията откри наказателни процедури срещу редица държави
Брюксел ще може да санкционира държави след присъединяване, първа ще е Черна гора
Нови наказателни процедури
Три наказателни процедури започва Комисията срещу страната ни
През 2018 г. са били открити 18 нови процедури и това е най-малкият брой от 2014 г. насам
„Усилената работа доведе до това, че три наказателни процедури бяха прекратени от Европейската комисия. В София открихме интегрираната система за упра...