Измериха най-ниската температура на Земята

Най-ниските температури на Земята през изминалия ден са регистрирани в град Покровск и на метеорологичната станция на Сукхан, които се намират в Якутия, Русия.

Това обяви ТАСС, като се позова на Хидрометеорологичния център.

Най-студено е било Покровск, където са регистрирани минус 51,7 градуса. Следва на метеорологичната станция "Сукхан" с показатели от минус 49,4 градуса.

В същото време в класацията на най-горещите места на планетата днес водят Австралия и Република Южна Африка.

В Телфер, в западната част на Австралия, въздухът в ефира се затопли до плюс 44,1 градуса, а до 42,6 градуса показват термометрите на летището в Сидни. Ююжноафриканската метеорологична станция "Апинтон" е регистрирала плюс 39,2 градуса.

