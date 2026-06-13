Rob Money връща култовата енергия на C-BLOCK край Свиленград
Концертът в градината на казино комплекса започва в 20:00 часа и вече предизвиква сериозен интерес
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Концертът в градината на казино комплекса започва в 20:00 часа и вече предизвиква сериозен интерес
Денс класиците от C-Block се влюбиха в българското вино и се почерпиха с октопод в компанията на Джо Томпсън от рап дуото Дан Лоу. Веднага след като...
Румънеца и Енчев ще посрещнат Робърт Пийл и Жанин Лав от C-Block на летището с атрактивен автомобил - "Кадилак Ескалейд", която е любима лимузина на з...