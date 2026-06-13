Всичко за C-Block

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Си Блок: БГ виното е супер

Си Блок: БГ виното е супер

Денс класиците от C-Block се влюбиха в българското вино и се почерпиха с октопод в компанията на Джо Томпсън от рап дуото Дан Лоу. Веднага след като...

25 април | 18:20
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Румънеца и Енчев возят C-Block

Румънеца и Енчев возят C-Block

Румънеца и Енчев ще посрещнат Робърт Пийл и Жанин Лав от C-Block на летището с атрактивен автомобил - "Кадилак Ескалейд", която е любима лимузина на з...

21 април | 17:55
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