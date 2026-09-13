Намериха огромно находище на злато, където не би трябвало да има
Залежът в района Чатинг се очертава като важна ресурсна база за Източен Китай, а съпътстващите сребро и сяра допълнително вдигат стойността му
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Залежът в района Чатинг се очертава като важна ресурсна база за Източен Китай, а съпътстващите сребро и сяра допълнително вдигат стойността му
„Проект Риба“ сочи Питър Манделсън като голям успех на руските служби, но не представя доказателства, че е шпионирал
Работят с компания, която си партнира с НАСА за бъдещите мисии "Артемис"
Спътникът на Земята може да стане ключът към бъдещия космически добив
Всичко започва през 2021 г. със сигнал на наша банка до ГДБОП
Какво беше инсталирано в университета в Токио
Какво представлява NorthPole
Изобретението може да бъде в помощ на много хора
Задача на ДАНС и прокуратурата е да изобличат тези хора и да внесат обвинителния акт в съда, каза вътрешният министър
Колата е била разработена в най-строга секретност
Очаква се тя да бъде достъпна до месец
Катамаран, задвижван със слънчева енергия, ще вози пътници по Дунава. Четириместния плавателен съд ще свързва градовете Силистра и Кълъраш. Кметът на...
Българска разработка прави от панелните жилища "умен" дом Панелните жилища може да бъдат превърнати в "умен" дом с помощта на разработка на българска...
Висшият съдебен съвет (ВСС) излезе с декларация по повод разработката "Червеи". "Утвърждаването на върховенството на закона са общ ангажимент и отгов...
София. Днес народните представители от Комисията за контрол на службите за сигурност ще изслушат вътрешния министър Веселин Вучков и председателя на Н...
София. Зам.-председателят на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков настоя да бъдат извадени на светло обстоятелствата около разработката „Червеи"....
Вашингтон. Google започна пилотна разработка за създаването система за ранно разпознаване на заболявания. Технологията ще се състои от наночастици, ко...
Progress Software Corp ще придобие българската компания Telerik за 263 милиона щатски долара, пише The Wall Street Journal. Progress и Telerik ще обе...
Сан Франциско. Потребителите на социалната мрежа Twitter вече ще могат да слушат музика и да гледат клипчета директно чрез новата функция Twitter Audi...
Минск. Беларуските потребители скоро ще могат да разнообразят менюто си със сини, розови и лилави картофи, съобщава РИА Новости, като се позовава на М...