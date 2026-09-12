Кметът на Момчилград връчи плакет на Ердоган
Жестът беше направен по време на престижната международна среща Women in Local Governments Summit
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Жестът беше направен по време на престижната международна среща Women in Local Governments Summit
Това стана в деня, в който се навършват 8 години от смъртта на шампиона
Официално откриване на къщата-музей
Министерство на културата отпусна средства за нейната реставрация
"Всеки любител-художник може да прекара два незабравими часа в родната къща на бай Дечко Узунов” като се опита да рисува по негова оригинална картина...
Това ще е една от първите стъпки за реализиране на основната цел на новия директор на къщата-музей на поета в Чирпан - привличането на нови посетители...
Навършват 120 г. от написването на стихотворението "Арменци", и 65 г. от създаването на къщата-музей на поета в Чирпан
Къщата-музей „Иларион Макариополски" в град Елена е била разбита от крадци и обрана. Обирът е извършен около 03:00 часа през нощта на 5 декември, съоб...