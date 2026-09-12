Нов скандал с "Корал"! Кирил Петков в паника
Природозащитници бия аларма за закон, прокаран от абдикиралия шеф на ПП
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Природозащитници бия аларма за закон, прокаран от абдикиралия шеф на ПП
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу нея
Срещу нея тече разследване за фалшифициране на документи
е направено от морски изследователи на „Нешънъл джиографик“
Съпругата му го издаде
Проверяват 60 документа
Поредният грандиозен скандал, свързан с лидер на ПП тресе държавата вече втори ден
Новият скандал ескалира
Бащата на премиера се похвали във фейсбук
До 2030 г. България трябва да има 30% защитени и 10% строго защитени морски зони
Васил Гюров спаси баща и дете от удавяне
Фирмите чистят снега 24 часа, без да затварят пътищата за леки коли Обединяваме кадастъра и регистъра на земеделските земи, казва министър Лиляна Пав...
Лиляна Павлова излезе с опровержение в своя Фейсбук профил, че един от най-големите и девствени плажове по българското Черноморие "Корал", ще бъде сто...
Правителството открива процедури за предоставяне на концесия за услуга за два морски плажа в община Царево – „Къмпинг „Делфин"и „Корал". Предлаганият...
С наближаването на лятото продължават да изскачат мераци на хора и компании да сложат ръка върху дюни. След скандалите в залива Корал и къмпинга в Кит...
78 декара зад плаж "Корал" ще бъдат отчуждени от частни имоти, съобщиха от министерство на регионалното развитие. Причината е, че държавата призна, че...
Министрите ми се гърчат, вместо съдиите да си кажат за дюните, ядоса се Бойко Инвеститорът "ИФ Фаворит" ще премахне излетия бетон на дюните на къмпин...
"В настоящия кадастър на българското Черноморие няма описани дюни на плажа "Корал". Това вероятно е причината съдът да постанови, че там може да се ст...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заяви в ефира на Нова телевизия, че "днес ще бъде издадена принудителна административна мярка...
Дават ги на концесия само срещу гаранции за използване на обекти от естествени материали Освен плажа Корал регионалното министерство обмисля и този п...