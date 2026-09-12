Скритата цена на хроничната уртикария - тежък товар за пациентите и държавата
Експерти настояват за по-бърз достъп до модерна терапия и финансиране от НЗОК
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Експерти настояват за по-бърз достъп до модерна терапия и финансиране от НЗОК
Влиянието може да го има, но по различни начини
Здравата кожа изглежда – и се усеща – по-добре в дългосрочен план
Хидратацията, слъцезащитата и доброто почистване на кожата са ключови за грижата през един от най-рисковите сезони – лятото
Обриви и други кожни проблеми може да се появят заради носенето на маските
Писмо в защита на ген. Стоян Тонев изпратиха днес от Българското дерматологично дружество. "С интерес и тревога следим в последните дни oбвиненията с...
Кърджали. Дерматолозите от МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски" за поредна година ще се включват в националния ден за анонимен безплатен скрининг и профилактика на...