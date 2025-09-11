Експерти посочиха най-подходящото време за пиене на кафе

Кафето е една от най-популярните напитки в света, защото дава енергия, подобрява спортните постижения и ускорява храносмилането,

но има и недостатъци.

Например пиенето на кафе преди лягане може да ви попречи да заспите. Ето защо Verywell Health определи най-доброто време за пиене на кафе, базирано на научни изследвания.

Най-доброто време за енергия

Кафето е известно със своето свойство да повишава жизнената енергия, така че може да ви даде допълнителен тласък на енергия преди тренировка. Затова е най-добре да пиете кафе 60 минути преди тренировка или каквато и да е физическа активност.

Най-доброто време за храносмилане

Не бива да разчитате на кафето, за да поддържате храносмилането си редовно, но то може да бъде полезно по време на краткосрочни пристъпи на запек.

Ето защо, за храносмилането, трябва да пиете кафе след закуска, защото то помага за стимулиране на храносмилането след хранене.

„Кофеинът в кафето стимулира изхождането. Пиенето на кафе може да доведе до бързо изхождане, понякога в рамките на минути или час. Този ефект обаче може да засили симптомите на диария при някои хора“, предупреждава изданието.

Най-доброто време за сън

Verywell Health препоръчва спиране на консумацията на кофеин поне осем часа преди лягане, за да се избегне нарушаването на съня. Затова е по-добре да пиете кафе сутрин.

„Например, ако си лягате в 22:00 часа, трябва да спрете да пиете кафе до 14:00 часа. Хората, които са по-чувствителни към кофеина или имат проблеми със съня, трябва да бъдат още по-внимателни с кофеина, особено следобед“, казват експертите.

