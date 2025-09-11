Здраве

Експерти посочиха най-подходящото време за пиене на кафе

Препоръчва се спиране на консумацията на кофеин поне осем часа преди лягане

11 сеп 25 | 7:56
200
Иван Ангелов

Кафето е една от най-популярните напитки в света, защото дава енергия, подобрява спортните постижения и ускорява храносмилането,

но има и недостатъци.

Например пиенето на кафе преди лягане може да ви попречи да заспите. Ето защо Verywell Health определи най-доброто време за пиене на кафе, базирано на научни изследвания.

Най-доброто време за енергия

Кафето е известно със своето свойство да повишава жизнената енергия, така че може да ви даде допълнителен тласък на енергия преди тренировка. Затова е най-добре да пиете кафе 60 минути преди тренировка или каквато и да е физическа активност.

Най-доброто време за храносмилане

Не бива да разчитате на кафето, за да поддържате храносмилането си редовно, но то може да бъде полезно по време на краткосрочни пристъпи на запек.

 

„Кофеинът в кафето стимулира изхождането. Пиенето на кафе може да доведе до бързо изхождане, понякога в рамките на минути или час. Този ефект обаче може да засили симптомите на диария при някои хора“, предупреждава изданието.

Най-доброто време за сън

Verywell Health препоръчва спиране на консумацията на кофеин поне осем часа преди лягане, за да се избегне нарушаването на съня. Затова е по-добре да пиете кафе сутрин.

„Например, ако си лягате в 22:00 часа, трябва да спрете да пиете кафе до 14:00 часа. Хората, които са по-чувствителни към кофеина или имат проблеми със съня, трябва да бъдат още по-внимателни с кофеина, особено следобед“, казват експертите.

Автор Иван Ангелов

