Топ 6 на напитките, които развалят зъбите. А ги пием!

За да поддържате зъбите си здрави, си струва да ограничите консумацията на определени напитки,

които провокират кариес и разрушават емайла. Повечето хора пият някои от тези напитки всеки ден.

Ето ги тези популярни напитки, които е най-добре да се избягват, за да не навредят на зъбите ви.

Ароматизирана газирана вода

Плодовите аромати понижават pH на напитката до ниво, което причинява ерозия на емайла. Проучване от 2007 г., публикувано от здравни институти, установи, че pH на ароматизираните газирани напитки е приблизително от 2,74 до 3,34, което е доста под безопасното ниво и е подобно на това на портокаловия сок или други киселинни напитки.

Това води до разрушаване на емайла и структурни промени по повърхността на зъбите (разтваряне на хидроксиапатит и микроскопски увреждания).

Плодови сокове

Портокаловият и ябълковият сок често са много киселинни и съдържат много естествени захари. Те насищат зъбите ви както с киселина, така и със захар.

Дори прясно изстисканите плодови сокове съдържат естествени захари, които хранят бактерии в устата ви, произвеждащи киселини, разрушаващи емайла. Това увеличава риска от развитие на кариеси и заболявания на венците.

Спортни напитки

Спортуващите използват специални напитки за възстановяване на електролитите, но тези напитки могат да причинят сериозни вреди. Те често се предлагат на пазара за хидратация, но също така съдържат добавена захар и дори киселини.

Изследване, публикувано в Journal of the American Dental Association (JADA), потвърждава, че спортните напитки могат да увредят зъбите, като причинят ерозия на емайла. По-специално, те имат висока титрационна киселинност, което е значителен предразполагащ фактор за разтваряне на емайла.

Дори вариантите без захар съдържат други видове захари или подсладители, които могат да насърчат растежа на бактерии в устата, произвеждащи киселини, които ерозират емайла.

Комбуча

Комбучата има pH между 2,5 и 3,5, което я прави по-киселинна от много безалкохолни напитки. При това ниво на киселинност калцият в емайла започва да се разтваря, което може да доведе до ерозията му.

Проучване от 2023 г., публикувано в NLH, установи, че комбучата може да причини значително освобождаване на калций от зъбния емайл, което предполага ерозивен потенциал на зъба.

Студено кафе (със сметана)

Това е перфектната лятна напитка, но прекаляването с нея може да бъде още по-вредно. Дори неподсладените студени напитки са киселинни, но когато се добавят сиропи, сметана или подсладители, те стават по-кариогенни (причиняват кариес).

Вино

Както червеното, така и бялото вино са киселинни и могат да разрушат зъбния емайл. Червеното вино е особено вредно поради комбинацията от киселинност и тъмни пигменти, които могат да причинят петна.

Бялото вино, макар и по-светло на цвят, е киселинно и може бързо да омекоти зъбния емайл. Този ефект се засилва, ако виното се пие често за дълъг период от време или се държи в устата по време на дегустация.

Според American Dental Health Providers е добра идея да ограничите количеството вино, което пиете, особено ако то е редовна част от диетата ви. След пиене на вино е добре да изплакнете устата си с вода, за да намалите киселинността в устата си.

Избягвайте да миете зъбите си веднага след пиене на вино, тъй като емайлът може да е мек поради киселинното действие. Препоръчително е да изчакате 30-60 минути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com