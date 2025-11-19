Учени отговориха на много спорен въпрос за пиенето на кафе

За да отговорят на въпроса дали кафето може да доведе до дехидратация, учените решили да проведат проучване. Те разделили хората, които редовно пиели от три до шест чаши кафе на ден, на две групи: едната група пиела и вода през следващите четири дни, докато другата пиела само кафе. Резултатите от проучването били публикувани в PubMed.

В статията се отбелязва, че изследователите са проследявали целия прием на течности и храна, както и отделянето на урина. Те също така са измервали общия обем вода в тялото на всеки човек.

Тъй като кофеинът е диуретик, може да се очаква общото количество вода във „водната група“ на тялото да се увеличи. Това обаче не се случило; общото количество вода в тялото останало непроменено. Забележително е, че телесното тегло също останало непроменено.

Изданието отбелязва, че това е така, защото кофеинът е диуретик, но само за кратък период от време. Ако човек пие кафе ежедневно, тялото му се адаптира естествено към него.

Посочва се, че ако човек е отказал да пие кафе за известно време и след това е започнал отново да пие тази напитка, то в рамките на няколко дни общото ниво на вода в тялото може да намалее, но скоро ще се върне към нормалните си нива.

Това е така, защото една чаша кафе е 98,5% вода, а останалите 1,5% са разтворени твърди вещества. Това също се брои към дневния ви прием на вода.

Следователно, това е добра новина за тези, които обичат кафето и се стараят да поддържат водния баланс в тялото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com