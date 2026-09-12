Ендокринолог посочи най-добрия вид кафе при проблеми със захарта
Според много хора кофеинът повишава риска при диабетици
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Според много хора кофеинът повишава риска при диабетици
България за първи път е домакин на шампионата, в който се включиха 9 национални отбора
Промяната ще засегне само предписването на антибиотици
Общественият защитник Диана Ковачева изпрати становище до здравния министър
Прегледите ще се осъществят от медицински специалисти в оборудван мобилен кабинет
Те са по-уязвими при заразяване
Важно е пациентите с диабет да поддържат добър гликемичен контрол
Диабетици от Разград ще получат ръжени хлебчета, замесени от брашно, произведено в рамките на международния европейски проект „Хляб на мира". Това съ...