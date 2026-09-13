Гримът след 40 иска повече светлина
Сменете техниката, не лицето
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Сменете техниката, не лицето
Облизването или гризането на устните може временно да създаде усещане за овлажняване, но в действителност води до още по-голяма сухота
Две от момчетата ритат колата на Захари Георгиев, като пораженията са изкъртен стоп на автомобила
Диетоложката се изказа в нета
Британски дерматолози с ценни съвети
Праисторическо животно, чиито останки били открити в Египет, беше кръстено на Мик Джагър. Учените открили водната нимфа "Jaggermeryx Naida", получила...
Гренобъл. Пилотът от "Формула 1" Фелипе Маса е оптимист за състоянието на бившия му съотборник Михаел Шумахер, който все още е в кома. По време на пос...